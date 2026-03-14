Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen gesucht: Senior nach Einkauf in Bendorf bestohlen

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026 kam es vermutlich gegen 16 Uhr im Bereich des Kaufland-Marktes in Bendorf zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 82-jährigen Mannes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kaufte der Senior gegen Nachmittag in dem Lebensmittelmarkt ein. Nach dem Bezahlvorgang verstaute er seine Geldbörse in seiner körpernah getragenen und mit einem Reißverschluss gesicherten Umhängetasche. Erst gegen Abend bemerkte der Geschädigte den Verlust seines Portemonnaies.

Erschwerend kommt hinzu, dass es unmittelbar nach der Tat bereits zu einer sogenannten Verwertungstat kam. Offenbar wurde von dem Konto des Geschädigten unberechtigt Geld abgehoben.

Die Polizei fragt:

-Wer hat im Bereich des Kauflands verdächtige Beobachtungen gemacht?

-Wer kann Hinweise auf Personen geben, die dem Senior auffällig nahegekommen sind?

Präventionshinweis der Polizei:

Decken Sie bei der Eingabe Ihrer PIN das Tastaturfeld immer mit der freien Hand oder dem Geldbeutel ab, um ein Ausspähen durch Dritte zu verhindern. Tragen Sie Wertsachen in verschlossenen Innentaschen eng am Körper.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter der 02622-94020 oder per E-Mail entgegen.

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