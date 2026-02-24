Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Umgestürzte Bäume sorgen für Unfall

Bild-Infos

Download

Bundenthal (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der L 478 zwischen Bundenthal und Niederschlettenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 49-jähriger Audi-Fahrer und ein 28-jähriger BMW-Fahrer waren in dieser Reihenfolge auf der L478 in Richtung Bundenthal unterwegs. Etwa in Höhe der St. Anna-Kapelle stürzten wetterbedingt mehrere Bäume um und fielen in Teilen auf die Fahrbahn. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, überfuhr einen Teil der Bäume und geriet hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr auch einen Teil der Bäume. Beide Fahrzeuge waren an der Fahrzeugfront beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen im Rückenbereich. Aufgrund der Räumungsarbeiten der Straßenmeisterei Dahn musste die Strecke für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. |pidn

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell