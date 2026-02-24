PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Dahn

POL-PIDN: Umgestürzte Bäume sorgen für Unfall

POL-PIDN: Umgestürzte Bäume sorgen für Unfall
  • Bild-Infos
  • Download

Bundenthal (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der L 478 zwischen Bundenthal und Niederschlettenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 49-jähriger Audi-Fahrer und ein 28-jähriger BMW-Fahrer waren in dieser Reihenfolge auf der L478 in Richtung Bundenthal unterwegs. Etwa in Höhe der St. Anna-Kapelle stürzten wetterbedingt mehrere Bäume um und fielen in Teilen auf die Fahrbahn. Der Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, überfuhr einen Teil der Bäume und geriet hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr auch einen Teil der Bäume. Beide Fahrzeuge waren an der Fahrzeugfront beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 17.000 Euro. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen im Rückenbereich. Aufgrund der Räumungsarbeiten der Straßenmeisterei Dahn musste die Strecke für etwa eine Stunde vollgesperrt werden. |pidn

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Dahn
Telefon: 0631 369-15299
E-Mail: pidahn@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Dahn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Dahn
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 16:02

    POL-PIDN: Auffahrunfall führt zum Führerscheinverlust

    Dahn (ots) - Gegen 06.40 befuhr der Fahrer eines Jeeps die B 427 von Dahn nach Dahn-Reichenbach und musste wegen eines die Fahrbahn querenden Rehs abbremsen. Ein ihm nachfolgender Fahrer eines Mercedes-Sprinter konnte sein Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig abbremsen. Der diesem Fahrzeug wiederum nachfolgende 21-jährige Fahrer eines BMW hingegen fuhr infolge Unachtsamkeit und mangelnden Sicherheitsabstandes auf den ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:01

    POL-PIDN: Betrunkene Autofahrerin verursacht mehrere Sachschäden

    Bruchweiler-Bärenbach (ots) - Am Dienstag, 03.02.26, gegen 01.00 Uhr, fuhr eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße mit ihrem Fahrzeug in eine Sackgasse der Wiesenstraße. Beim Wendeversuch stieß sie zuerst rückwärts gegen einen geparkten Pkw und anschließend beim Vorwärts-fahren mehrfach gegen eine Grundstückseinzäunung. Mittlerweile aufmerksam gewordene Anwohner versuchten, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren