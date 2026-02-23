PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIDN: Kellerbrand im Teilhabezentrum Dahn: 53 Personen evakuiert

Dahn (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr kam es im Teilhabezentrum des Pfalzklinikums in Dahn zu einem Kellerbrand. Dank des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden, bevor es auf weitere Gebäudeteile übergriff. Insgesamt 53 Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude. Sie konnten sich teils eigenständig in Sicherheit bringen oder wurden von den Einsatzkräften evakuiert. Drei Personen erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während ein Teil der Evakuierten privat unterkommen konnte, wurden alle weitere evakuierte Personen, die über keine Ausweichmöglichkeit verfügten, durch das Ordnungsamt in Notunterkünften der Region untergebracht. Bei dem Brand waren etwa 180 Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Hauensteiner Straße musste im betreffenden Teilbereich für die Dauer von etwa 5 Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Da der Brandort bislang noch nicht betreten werden konnte, können momentan keine Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Pirmasens übernommen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens Pressestelle
Telefon: 0631 369-15199
E-Mail: pdpirmasens@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Dahn, übermittelt durch news aktuell

