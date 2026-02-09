Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Wesel (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen, um einen Unfall aufzuklären.

Am Sonntag um 15:45 Uhr fuhr ein Autofahrer mit Schrittgeschwindigkeit die Sandstraße in Wesel. Er beabsichtigte nach links in die Brüderstraße abzubiegen, als von rechts zwei Radfahrer die Fahrbahn der Sandstraße kreuzten. Der erste Radfahrer konnte den Pkw passieren, der zweite fuhr gegen den vorderen rechten Kotflügel und kam zu Fall.

Der Pkw-Fahrer und seine Frau stiegen aus und versuchten mit dem Jungen zu sprechen; dieser hielt sich die Rippen, machte keinerlei Angaben und fuhr mit seinem Rad in Richtung Esplanade davon.

Es handelte sich um einen ca. 12-jährigen Jungen mit einem Mountainbike. Er hatte schwarze Haare, trug ein Fußballshirt und kann weiter nicht beschrieben werden. An dem Auto entstand Sachschaden.

Es ist zu vermuten, dass der Junge leicht verletzt wurde. Zeugen und die Eltern des Jungen melden sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260208-1626

