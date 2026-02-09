PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Straßenverkehrsgefährdung durch Bauschutt auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026) meldete gegen 19:00 Uhr eine Zeugin der Polizei, dass auf der Straße Schwarzer Drecksweg durch unbekannte Personen Bauschutt, teilweise auf der unbeleuchteten Fahrbahn, abgeladen wurde. Dieses Hindernis stellte in der Dunkelheit eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Der Bauschutt wurde entfernt, so dass ein gefahrloses Befahren der Straße wieder möglich war.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 20264/ 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260205-0829

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

