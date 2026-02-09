PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht einen flüchtigen Pkw nach Verkehrsunfall

Dinslaken (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026, kam es gegen 09:50 Uhr auf der Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Dinslaken befuhr mit seinem E-Bike die Luisenstraße in Richtung Hünxer Straße. An der Einmündung zur Düppelstraße beabsichtigte er weiter geradeaus zu fahren und die Düppelstraße zu überqueren. Bei der Überquerung des Einmündungsbereichs bog vor ihm ein unbekannter Pkw nach rechts in die Düppelstraße ein. Bei einer sofort eingeleiteten Bremsung kam der 58-Jährige zu Fall.

Der unbekannte Pkw flüchtete anschließend über die Düppelstraße in unbekannte Richtung.

Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Durch den Sturz zog sich der Dinslakener leichte Verletzungen zu.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen bronzefarbenen Mercedes gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 260206-1047

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 15:18

    POL-WES: Moers - Vermisstenfahndung nach 23- Jähriger aus Moers

    Moers (ots) - Eine 23- jährige Mutter zweier Kinder aus Moers wird seit dem 23.01.2026 vermisst. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt und sie kann auch telefonisch nicht mehr erreicht werden. Link zur Fahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/194197 Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen? Hinweise zum Aufenthaltsort der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:35

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Mittwoch, 11.02.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:11

    POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Hünxe (ots) - In der Nacht zum Freitag verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gegen 02:27 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Lebensmittelgeschäft an der Hünxer Straße. Mindestens drei Unbekannte drangen durch die Haupteingangstür ins Geschäft und entwendeten bisherigen Erkenntnissen zufolge eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Täter werden als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren