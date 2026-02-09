Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht einen flüchtigen Pkw nach Verkehrsunfall

Dinslaken (ots)

Am Freitag, den 06.02.2026, kam es gegen 09:50 Uhr auf der Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Dinslaken befuhr mit seinem E-Bike die Luisenstraße in Richtung Hünxer Straße. An der Einmündung zur Düppelstraße beabsichtigte er weiter geradeaus zu fahren und die Düppelstraße zu überqueren. Bei der Überquerung des Einmündungsbereichs bog vor ihm ein unbekannter Pkw nach rechts in die Düppelstraße ein. Bei einer sofort eingeleiteten Bremsung kam der 58-Jährige zu Fall.

Der unbekannte Pkw flüchtete anschließend über die Düppelstraße in unbekannte Richtung.

Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Durch den Sturz zog sich der Dinslakener leichte Verletzungen zu.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen bronzefarbenen Mercedes gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer geben können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd Ref. 260206-1047

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell