POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach vier Einbrüchen

Xanten (ots)

Am Freitag (07.02.2026) brachen unbekannte Täter in vier Wohnhäuser auf dem Amselweg, dem Wilskamp und der Karl-Leisner-Straße ein.

Auf dem Amselweg drangen die Täter in der Zeit von 14 Uhr bis 20:15 Uhr gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür in das Reihenhaus ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume und durchwühlten Schränke. Was entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ref. 260207-2010

Weitere Einbrüche ereigneten sich in zwei Reihenhäuser auf dem Wilskamp zwischen 13:45 Uhr und 20:45 Uhr. Auch hier drangen die Täter gewaltsam, einmal durch die Terrassentür und einmal durch ein Fenster, in die Reihenhäuser ein. Es wurden ebenfalls die Wohnräume und Schränke durchsucht. Was die Täter jeweils entwendeten, ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Ref. 260207-2045/ 260207-2230

Auf der Karl-Leisner-Straße drangen unbekannte Täter zwischen 20:20 Uhr und 01:30 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Wohnräume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet. Ref. 260208-0200

Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

