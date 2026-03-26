POL-PDKO: * * * Gebäudebrand - Erstmeldung * * *
Andernach (ots)
Auf Grund eines Gebäudebrands kommt es im Bereich des Erlenwegs in 56626 Andernach zu einem größeren Einsatz unter der Beteiligung von Polizei und Rettungskräften. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation der PI Andernach folgt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
Alexandros Mavroudis, PHK
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