POL-PDKO: * * * Gebäudebrand - Erstmeldung * * *

Andernach (ots) - Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 12:20 Uhr ist es auf der B 9 zwischen den Ausfahrten Andernach-Hafen und Andernach-Süd zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Hierbei fuhr ein Porsche aufgrund bislang nicht geklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß verlor der Porsche-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

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