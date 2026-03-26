Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betrügerische Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus

Boppard (ots)

Am 26.03.2026 kam es im Laufe des Tages zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte rund um Boppard. Die derzeit unbekannte Täterschaft gab sich in den meisten Fällen als Kriminalpolizei aus Boppard aus und versuchte an Informationen über Wertgegenstände im Haushalt zu gelangen. In einem Fall kam es zu einem vollendetem Betrug in dem einem unbekannten Täter Wertgegenstände übergeben wurden.

Bei sachdienlichen Hinweisen melden sie sich bei der unten genannten Dienststelle.

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