Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Leuster Weg/ Bewohner soll Feuer in Unterkunft gelegt haben

Untersuchungshaft angeordnet

Coesfeld (ots)

In Untersuchungshaft sitzt seit Freitag (10.04.26) ein 28-jähriger Bewohner einer kommunalen Unterkunft am Leuster Weg. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit ist tatverdächtig, das Feuer am Mittwoch (08.04.26) gegen 19.50 Uhr gelegt zu haben. Nach der Tat fuhr der 28-Jährige nach Dortmund, wo er eine Polizeiwache aufsuchte und die Tat einräumte. Die Hintergründe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Ein Richter verkündete am Freitag (10.04.26) den Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell