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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Im Lärchenfeld/Gartenstuhl gerät in Brand

Coesfeld (ots)

Erst dadurch, dass die Feuerwehr an der Haustür klingelte, erfuhr ein Dülmener am Samstag (11.04.) gegen 16:30 Uhr von einem Brand auf seiner Terrasse. Vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette geriet ein Kunststoffstuhl in Brand , die entstehende Hitze beschädigte das darüberliegende Kunststoffdach sowie einen angrenzenden Zaun. Menschen wurden nicht verletzt, Kräfte der Feuerwehr Dülmen löschten das Feuer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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