POL-COE: Dülmen, Im Lärchenfeld/Gartenstuhl gerät in Brand

Coesfeld (ots) - Dass ein Mann am Sonntag Mittag zur Polizeiwache kommt, um eine Anzeige zu erstatten, ist erstmal nichts ungewöhnliches. So sah es auch für die Beamten der Polizeiwache Coesfeld zunächst nach einem Routinefall aus, als ein 28-jähriger am 12.04. gegen 13:30 Uhr die Wache betrat und eine ...

mehr