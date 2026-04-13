POL-COE: Dülmen, Im Lärchenfeld/Gartenstuhl gerät in Brand
Coesfeld (ots)
Erst dadurch, dass die Feuerwehr an der Haustür klingelte, erfuhr ein Dülmener am Samstag (11.04.) gegen 16:30 Uhr von einem Brand auf seiner Terrasse. Vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette geriet ein Kunststoffstuhl in Brand , die entstehende Hitze beschädigte das darüberliegende Kunststoffdach sowie einen angrenzenden Zaun. Menschen wurden nicht verletzt, Kräfte der Feuerwehr Dülmen löschten das Feuer.
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