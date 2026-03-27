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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ehefrau verhindert Online-Betrug

Weilerswist (ots)

Am 26. März erschien ein Ehepaar auf der Wache in Euskirchen und meldete einen versuchten Betrug.

Der 74-jährige Senior aus Weilerswist entdeckte auf einer Internetseite ein verlockendes Angebot. Er sollte 10.000 Euro einzahlen, um eine 8.000 Euro Rendite zu erhalten. Nach der Registrierung erhielt er einen Rückruf eines Servicemitarbeiters, der ihm dabei half, die Buchung vorzunehmen.

Der 71-jährigen Ehefrau kam das Prozedere und die versprochene Rendite suspekt vor. Sie entschied sich dazu, zur Bank zu fahren, die Überweisung zu stoppen und eine Anzeige wegen Betruges zu tätigen.

Die Betrüger gingen in diesem Fall leer aus und der Ehemann hat ein neues Passwort erhalten: "IchfragerstmeineFrau26032026!!!".

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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