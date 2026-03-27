Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Euskirchen (ots)

Gestern (26. März) kam es um 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Euskirchen.

Ein 55-Jähriger befuhr die Kuchenheimer Straße mit einem E-Scooter und verlor hierbei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Euskirchener verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Er gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ein Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis auf Kokain.

Dem Mann wurde das Führen von Fahrzeugen untersagt.

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