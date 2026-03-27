PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alleinunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Euskirchen (ots)

Gestern (26. März) kam es um 23.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Euskirchen.

Ein 55-Jähriger befuhr die Kuchenheimer Straße mit einem E-Scooter und verlor hierbei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Euskirchener verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Er gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ein Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis auf Kokain.

Dem Mann wurde das Führen von Fahrzeugen untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 14:27

    POL-EU: Vermeintliches Ansprechen von Kindern in Zülpich-Sinzenich

    Zülpich-Sinzenich (ots) - Am Dienstag (24. März) hat die Polizei Euskirchen Hinweise erhalten, dass es im Bereich Zülpich-Sinzenich zu einem Ansprechen von Kindern, durch einen Fahrzeugführer aus einem Fahrzeug heraus, gekommen sein soll. Es gab sowohl zu der entsprechenden Person, die auf diese Weise in Erscheinung getreten sein soll, wie auch zu dem Fahrzeug Beschreibungen, die zum jetzigen Zeitpunkt keinen ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 14:26

    POL-EU: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

    Kall (ots) - Am gestrigen Tag, Mittwoch, den 25. März, gegen 17 Uhr, kam es in Kall zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer aus Kall befuhr die Kölner Straße auf dem dortigen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Ortsmitte. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall, von einem Grundstück nach rechts auf die Kölner Straße einzufahren. Aufgrund von ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 14:24

    POL-EU: Mann flüchtet aus Schuhgeschäft

    Euskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 25. März, gegen 12.50 Uhr, kam es in einem Schuhgeschäft in der Roitzheimer Straße in Euskirchen zu einem ungewöhnlichen Diebstahl: Ein 37-jähriger Mann betrat das Geschäft offenbar mit dem festen Vorsatz, seinen Schuhbestand zu optimieren. Nach Angaben der Mitarbeiterin zog er kurzerhand ein Paar neue Schuhe an - offenbar passend und bequem - und verließ anschließend das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren