Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Kall (ots)

Am gestrigen Tag, Mittwoch, den 25. März, gegen 17 Uhr, kam es in Kall zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer aus Kall befuhr die Kölner Straße auf dem dortigen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Ortsmitte. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall, von einem Grundstück nach rechts auf die Kölner Straße einzufahren. Aufgrund von geparkten Fahrzeugen am Straßenrand fuhr der Pkw-Fahrer langsam auf die Straße, übersah dabei jedoch den Radfahrer, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der 37-Jährige keinen Helm.

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