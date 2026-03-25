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POL-EU: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf - Vier Fahrzeuge beschädigt

POL-EU: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf - Vier Fahrzeuge beschädigt
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Euskirchen (ots)

Am Dienstag, den 24. März, kam es gegen 6.15 Uhr auf dem Jülicher Ring in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf einen weiteren davor abgestellten Pkw geschoben, der wiederum gegen einen vierten Pkw prallte. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden zuerst beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme wurde zudem die Feuerwehr hinzugezogen, da aus dem verursachenden Fahrzeug Betriebsstoffe austraten. Der 23-jährige Fahrer gab vor Ort an, zuvor eine Nachtschicht beendet zu haben und stark übermüdet gewesen zu sein. Nach eigenen Angaben sei er während der Fahrt am Steuer eingeschlafen und vermutlich in einen Sekundenschlaf gefallen. Eine Anzeige bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher beziehungsweise geistiger Mängel wurde gefertigt.

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Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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