Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Pkw-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Euskirchen (ots)
Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen wurde am gestrigen Dienstag (24. März) um 17.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrsüberwachung von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich konkrete Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Zudem wurde bei der anschließenden Personendurchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.
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