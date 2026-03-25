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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Euskirchen (ots)

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen wurde am gestrigen Dienstag (24. März) um 17.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrsüberwachung von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich konkrete Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Zudem wurde bei der anschließenden Personendurchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 36-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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