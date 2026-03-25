POL-EU: Pkw-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kall (ots) - Am Dienstag, den 24. März, kam es gegen 7 Uhr auf der Hüttenstraße in Kall zu einem Übergriff. Ein 25-jähriger Mann aus Kall gab an, dass er seinen Transporter auf der Hüttenstraße am Fahrbahnrand abgestellt habe. Dort habe er auf einen Arbeitskollegen gewartet. Plötzlich näherte sich eine bislang unbekannte männliche Person auf einem schwarzen E-Bike und teilte ihm mit, dass ein Reifen des ...

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