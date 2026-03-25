Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter besprüht Mann mit Reizstoff

Kall (ots)

Am Dienstag, den 24. März, kam es gegen 7 Uhr auf der Hüttenstraße in Kall zu einem Übergriff. Ein 25-jähriger Mann aus Kall gab an, dass er seinen Transporter auf der Hüttenstraße am Fahrbahnrand abgestellt habe. Dort habe er auf einen Arbeitskollegen gewartet. Plötzlich näherte sich eine bislang unbekannte männliche Person auf einem schwarzen E-Bike und teilte ihm mit, dass ein Reifen des Transporters platt sei. Als der 25-Jährige Nachschau hielt, wurde er von dem Unbekannten unvermittelt mit Reizstoff besprüht. Dabei zielte der Unbekannte gezielt auf das Gesicht des Mannes. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem E-Bike in Fahrtrichtung Busbahnhof Kall. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - dunkelhäutig - kurze, schwarz-lockige Haare - schwarze Jacke mit roten Streifen - schwarze Hose - weiße Sneaker Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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