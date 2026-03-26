Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann flüchtet aus Schuhgeschäft

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 25. März, gegen 12.50 Uhr, kam es in einem Schuhgeschäft in der Roitzheimer Straße in Euskirchen zu einem ungewöhnlichen Diebstahl: Ein 37-jähriger Mann betrat das Geschäft offenbar mit dem festen Vorsatz, seinen Schuhbestand zu optimieren. Nach Angaben der Mitarbeiterin zog er kurzerhand ein Paar neue Schuhe an - offenbar passend und bequem - und verließ anschließend das Geschäft. Die entwendeten Schuhe lagen preislich im unteren zweistelligen Euro-Bereich. Seine alten Schuhe sowie der leere Schuhkarton blieben als stille Zeugen der Tat im Laden zurück. Beim Verlassen sorgte der Mann durch das Auslösen der Alarmanlage noch für eine akustische Untermalung seines Auftritts. Die Mitarbeiterin beobachtete das Geschehen aufmerksam und konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben. Polizeibeamte trafen den Mann kurze Zeit später in der Emil-Fischer-Straße in Euskirchen an. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Euskirchen gebracht. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

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