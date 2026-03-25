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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme nach Personenkontrolle

Euskirchen (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle haben Polizeibeamte am Dienstagabend (24. März) gegen 20.03 Uhr in der Bahnhofstraße in Euskirchen einen 33-jährigen Mann überprüft.

Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,28 Promille. Darüber hinaus wurde bei der Überprüfung der Personalien bekannt, dass gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl vorlag.

Der Mann wurde festgenommen und zur Polizeiwache in Euskirchen gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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