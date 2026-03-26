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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermeintliches Ansprechen von Kindern in Zülpich-Sinzenich

Zülpich-Sinzenich (ots)

Am Dienstag (24. März) hat die Polizei Euskirchen Hinweise erhalten, dass es im Bereich Zülpich-Sinzenich zu einem Ansprechen von Kindern, durch einen Fahrzeugführer aus einem Fahrzeug heraus, gekommen sein soll. Es gab sowohl zu der entsprechenden Person, die auf diese Weise in Erscheinung getreten sein soll, wie auch zu dem Fahrzeug Beschreibungen, die zum jetzigen Zeitpunkt keinen Zusammenhang erschließen lassen. Die Polizei Euskirchen geht allen Hinweisen nach. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Feststellung erfüllter strafrechtlicher Tatbestände. Bei Beobachtungen und Feststellungen ist es hilfreich, sich das Pkw-Kennzeichen zu notieren und die Polizei zu verständigen. Die Polizei Euskirchen bittet dringend darum: Streuen Sie keine ungesicherten Informationen in Form von sogenannten "Kettenbriefen", besonders nicht über die sozialen Medien und Messenger-Dienste wie WhatsApp. Diese verselbstständigen sich und führen eher dazu, Eltern und Kinder zu versängstigen. Eltern und Lehrkräfte finden auf der Internetseite der Polizei Euskirchen Informationen und Empfehlungen zum richtigen Verhalten. Siehe: https://euskirchen.polizei.nrw/ Außerdem steht Ihnen die Kriminalprävention der Kriminalpolizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 555 für weitere Fragen zur Verfügung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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