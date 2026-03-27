Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Pkw
Euskirchen-Weidesheim (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch (25. März, 22 Uhr) auf Donnerstag (26. März, 6 Uhr) mehrere Fahrzeuge in der Weidesheimer Straße in Euskirchen beschädigt.
Bisher sind bei der Polizei 11 Anzeigen eingegangen.
Es wurden Seitenscheiben eingeschlagen und diverse Gegenstände, darunter Brillen, Bargeld und Sporttaschen entwendet.
Auf einer Überwachungskamera konnten zwei dunkel gekleidete, vermummte Personen aufgezeichnet werden.
Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
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