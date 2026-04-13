Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Coesfelder Berg/Bei Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 74-jähriger Coesfelder verunfallte am Sonntag (12.04.) mit seinem Pedelec. Gegen 15:20 Uhr war der Mann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin auf dem Rad unterwegs. Ohne Fremdeinwirkung kam er auf der leicht abschüssigen Straße zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme kamen auch Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Bochum zum Einsatz.

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