POL-COE: Lüdinghausen, Nottengartenweg/Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Durch Zerschlagen des Glaseinsatzes einer Terassentür gelangten unbekannte Täter am Samstag (11.04.) gegen 04:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Nottengartenweg in Lüdinghausen und durchsuchten dieses. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.
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