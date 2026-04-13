Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Nottengartenweg/Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Durch Zerschlagen des Glaseinsatzes einer Terassentür gelangten unbekannte Täter am Samstag (11.04.) gegen 04:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Nottengartenweg in Lüdinghausen und durchsuchten dieses. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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