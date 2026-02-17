Polizei Münster

POL-MS: 56-Jährige stürzt bei Fahrradunfall - Radfahrerin und Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nachdem eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin am Mittwochnachmittag (11.02., 17:00 Uhr) auf der Salzmannstraße bei einem Unfall mit einer bislang unbekannten Radfahrerin gestürzt ist, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach Angaben der 56-jährigen Münsteranerin fuhr sie mit ihrem Pedelec von der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße kommend auf der Salzmannstraße in Richtung Nienkamp. Zeitgleich fuhr die unbekannte Fahrradfahrerin von einem Betriebsgelände aus auf die Straße. Sie beabsichtigte, von der Salzmannstraße in Richtung Meßkamp zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Frauen. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Ein aufmerksamer Passant half der 56-jährigen Münsteranerin auf. Die Unbekannte setzte ihren Weg in Richtung Meßkamp fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Beteiligten, dem Passanten sowie möglichen weiteren Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

