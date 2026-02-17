PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (13.02., 15:00 Uhr) und Montagmorgen (16.02., 06:30 Uhr) in eine Lagerhalle am Dornierweg eingebrochen.

Erkenntnissen zufolge drangen unbekannte Täter über eine Tür in das Innere des Lagers, indem sie die Tür aufhebelten. Die Unbekannten entwendeten diverses Sanitärzubehör und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

