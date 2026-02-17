POL-MS: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen
Münster (ots)
Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag (13.02., 15:00 Uhr) und Montagmorgen (16.02., 06:30 Uhr) in eine Lagerhalle am Dornierweg eingebrochen.
Erkenntnissen zufolge drangen unbekannte Täter über eine Tür in das Innere des Lagers, indem sie die Tür aufhebelten. Die Unbekannten entwendeten diverses Sanitärzubehör und flüchteten unerkannt.
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.
