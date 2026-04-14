Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Grenzweg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 11.04.2026, 17.30 Uhr bis 13.04.2026, 07.30 Uhr den auf dem Grenzweg in Coesfeld geparkten grauen VW eines 53-jährigen Legdener und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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