POL-COE: Coesfeld, Grenzweg
Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 11.04.2026, 17.30 Uhr bis 13.04.2026, 07.30 Uhr den auf dem Grenzweg in Coesfeld geparkten grauen VW eines 53-jährigen Legdener und flüchtete.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell