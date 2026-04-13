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Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Asbecker Straße/Betrunkener kommt zur Unfallstelle zurück - mit dem Auto

Coesfeld (ots)

Ein 39-jähriger Rosendahler steht im Verdacht, wiederholt betrunken am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Zunächst fuhr der Mann, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, am Sonntagmorgen (12.04. )gegen 00:30 Uhr mit seinem Auto in den Straßengraben des Kreisverkehrs an der Asbecker Straße. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle, Zeugen alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann jedoch bereits wieder vor Ort, diesmal mit einem anderen Auto. Damit versuchte er, das Unfallfahrzeug aus dem Graben zu ziehen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher, zudem schrieben sie zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ein Nüchterner Bekannter des 39-jährigen kümmerte sich schließlich erfolgreich um die Bergung und Versetzung beider Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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