Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - zwei leichtverletzte Personen bei Auffahrunfall

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 27.03.2026, gegen 10.18 Uhr, hielt ein 34-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Mercedes-Benz verkehrsbedingt auf der Neustraße. Dies übersah eine 58-jährige Ennepetalerin in ihrem Pkw Opel und fuhr dem 34 Jährigen in Folge dessen auf. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Da sich bei der 58 Jährigen Hinweise auf Alkohol- und Medikamentenkonsum ergaben, wurde dieser auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt. (CLA)

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