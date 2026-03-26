Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schockanruf bei Hattingerin_ Unfall der Tochter

Hattingen (ots)

Zu einem sog. Schockanruf bei einer 74-jährigen Hattingerin kam es am 25. März, gegen 13:00 Uhr. In einem Telefonat teilte ihr eine männliche Stimme mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Sie habe ein kleines Mädchen angefahren und sei nun festgenommen worden. Für die Freilassung aus dem Gefängnis müsse nun eine Kaution im niedrigen fünfstelligen Betrag geleistet werden.

Die 74-jährige wurde so unter Schock gesetzt, dass sie dem Anrufer glaubte und gegen 17:00 Uhr den Geldbetrag an ihrer Wohnanschrift einem Täter übergab. Folgende Täterbeschreibung des Abholer liegt vor:

Schlanke Figur, circa 25 Jahre, circa 1,70 m groß, helle blonde Haare.

Erst später stellte sich heraus, dass sie Opfer dieser Betrugsmasche geworden war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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