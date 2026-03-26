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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Betrügerinnen erbeuten Schmuck_ angebliche Spendensammlerinnen

Herdecke (ots)

Unter dem Vorwand spenden zu sammeln und plötzlich auf die Toilette zu müssen, verschafften sich zwei Täterinnen am 25. März, gegen 18:30 Uhr Zugang zu einer Wohnung einer 71-jährigen in Herdecke. Diese ermöglichte gutgläubig den Täterinnen den Toilettengang. Zusätzlich wurde sie nach dem Toilettengang in ein Gespräch verwickelt. In dieser Zeit suchte eine Täterin nach Wertgegenständen in der Wohnung. Hinterher musste die Herdeckerin feststellen, dass Schmuck in einem mittleren vierstelligen Wert aus dem Schlafzimmer gestohlen wurde.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Die beiden weiblichen Täterinnen waren circa 17 Jahre alt und hatten dunkle, lange Haare.

Nach der Tat flüchteten sie in Richtung der Herdecker Innenstadt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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