Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Spielhalle_ Täter werfen Gullydeckel in Scheibe

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Spielhalle an der Hagener Straße kam es am 26. März gegen 04:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter mit einem Gullydeckel die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten so in die Räume. Dort brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem Kleinwagen mit Harzer Städtekennung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

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