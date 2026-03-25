Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung_ Täter suchen nach Wertgegenständen

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße in Gevelsberg kam es zwischen dem 23. März, 15:00 Uhr und dem 24. März, 14:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter die Terrassentür und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

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