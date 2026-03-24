Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Einbrüche in vier Pkw_ Täter stehlen Bargeld und Handyzubehör
Herdecke (ots)
Gleich in vier geparkte PKW wurde zwischen dem Nachmittag des 22. März und dem 23. März, gegen 5:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Hengsteyseestraße in Herdecke eingebrochen. Bei allen Fahrzeugen unter anderem der Marken BMW, Renault und Skoda wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurde Bargeld und Handyzubehör gestohlen.
Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Personen auf dem Parkplatz gesehen hat, der soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200 melden.
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