PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel/Gevelsberg: Umfangreiche Ermittlungen nach Raubdelikt dauern an_ Wer hat diesen Geländewagen im Vorfeld oder am Tattag gesehen ?

POL-EN: Sprockhövel/Gevelsberg: Umfangreiche Ermittlungen nach Raubdelikt dauern an_ Wer hat diesen Geländewagen im Vorfeld oder am Tattag gesehen ?
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel/Gevelsberg (ots)

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen zum Raubdelikt in Sprockhövel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6238062) gibt es nun erste Ermittlungsergebnisse zu dem Fluchtfahrzeug. Dieses konnte identifiziert werden und deswegen verstärkt die Kriminalpolizei nun nochmal den Zeugenaufruf mit einem Bild des Geländewagens.

Wer hat dieses Fahrzeug am Tattag (17.03.2026, gegen 15:00 Uhr) im Bereich der Wittener Straße 142 in Sprockhövel gesehen. Auch verdächtige Feststellungen an Vortagen können bei den Ermittlungen von besonderer Bedeutung sein. Zusätzlich liegen Hinweise vor, dass dieses Fahrzeug in den Straßen Am Sinnerhoop und in der Breddestraße in Gevelsberg unterwegs war.

Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 oder 0232491662200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 12:36

    POL-EN: Herdecke: Einbrüche in vier Pkw_ Täter stehlen Bargeld und Handyzubehör

    Herdecke (ots) - Gleich in vier geparkte PKW wurde zwischen dem Nachmittag des 22. März und dem 23. März, gegen 5:20 Uhr auf einem Parkplatz in der Hengsteyseestraße in Herdecke eingebrochen. Bei allen Fahrzeugen unter anderem der Marken BMW, Renault und Skoda wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Es wurde Bargeld und Handyzubehör gestohlen. Nach der Tat ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:49

    POL-EN: Ennepetal: Kradfahrer stürzt nach Überholvorgang

    Ennepetal (ots) - Verletzt wurde ein 33-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall am 23. März, gegen 16:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. Er überholte im weiteren Verlauf einen vorausfahrenden PKW. Beim Wiedereinscheren verlor er dann jedoch die Kontrolle über das Motorrad, kam gegen den Bordstein und stürzte auf ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:06

    POL-EN: Ennepetal: Unfall unter Alkoholeinfluss_ Wert zeigt über 1,6 Promille

    Ennepetal (ots) - Unter dem Einfluss von Alkohol verursachte ein 36-jähriger aus Hagen mit seinem PKW der Marke VW am 21. März, gegen 18:00 Uhr auf der Kölner Straße einen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam er nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen einen wartenden PKW einer 38-jährigen aus Ennepetal. Diese stand mit ihrem Ford an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren