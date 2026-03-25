Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel/Gevelsberg: Umfangreiche Ermittlungen nach Raubdelikt dauern an_ Wer hat diesen Geländewagen im Vorfeld oder am Tattag gesehen ?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel/Gevelsberg (ots)

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen zum Raubdelikt in Sprockhövel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6238062) gibt es nun erste Ermittlungsergebnisse zu dem Fluchtfahrzeug. Dieses konnte identifiziert werden und deswegen verstärkt die Kriminalpolizei nun nochmal den Zeugenaufruf mit einem Bild des Geländewagens.

Wer hat dieses Fahrzeug am Tattag (17.03.2026, gegen 15:00 Uhr) im Bereich der Wittener Straße 142 in Sprockhövel gesehen. Auch verdächtige Feststellungen an Vortagen können bei den Ermittlungen von besonderer Bedeutung sein. Zusätzlich liegen Hinweise vor, dass dieses Fahrzeug in den Straßen Am Sinnerhoop und in der Breddestraße in Gevelsberg unterwegs war.

Wenn sie Hinweise geben können, dann melden sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100 oder 0232491662200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell