Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Kradfahrer stürzt nach Überholvorgang

Ennepetal (ots)

Verletzt wurde ein 33-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall am 23. März, gegen 16:20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. Er überholte im weiteren Verlauf einen vorausfahrenden PKW. Beim Wiedereinscheren verlor er dann jedoch die Kontrolle über das Motorrad, kam gegen den Bordstein und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz verletzte er sich und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Motorrad wurde so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

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