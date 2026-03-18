Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Raub auf Clubinhaber_ zwei Personen verletzt Schmuck und Bargeld gestohlen

Sprockhövel (ots)

Zu einem Raubdelikt in einem Club an der Wittener Straße in Sprockhövel kam es am 17. März gegen 15:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war eine 55-jährige Bewohnerin und Inhaberin des Clubs nach Hause gekommen und wurde von einem männlichen Täter im Bereich der Hofeinfahrt angegriffen. Mit körperlicher Gewalt wurde sie im Anschluss in die Räumlichkeiten verbracht. Dabei wurde Pfefferspray eingesetzt. Im Haus lag bereits ein weiteren 70-jähriger Bewohner gefesselt am Boden. Sie wurde ebenfalls gefesselt. Im weiteren Verlauf suchten insgesamt drei augenscheinlich männliche Täter in den Räumlichkeiten des Clubs nach Wertgegenständen. Als Drohmittel wurde eine Schusswaffe gezeigt. Schüsse wurden nicht abgegeben. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem PKW in unbekannte Richtung. Der PKW hatte ein Kennzeichen mit Kölner Städtekennung. Die Geschädigten konnten sich eigenständig befreien und die Polizei informieren. Sie wurden bei dem Überfall verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief vorerst negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Fahndungsmaßnahmen und umfangreichen Ermittlungen dauern aktuell noch an.

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