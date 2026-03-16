Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Pkw kracht in zwei geparkte Fahrzeuge_ eine Person wird verletzt

Schwelm (ots)

Verletzt wurden am 15. März gegen 2:45 Uhr zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 59-jähriger aus Ennepetal mit seinem PKW auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen einen geparkten PKW der Marke VW. Durch die Wucht des Aufprall wurde der VW auf einen davor geparkten Ford geschoben. Der 59-jährige Ennepetaler und eine weitere Person in seinem Fahrzeug verletzten sich leicht. Der Ennepetal kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Warum er nach rechts von der Fahrbahn abkam ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben sich vorerst nicht.

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