Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schmuck aus Wohnung entwendet
Schwelm (ots)
Am Samstag, den 14.03.2026, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße. In der Wohnung wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Es wurde Schmuck und Uhren entwendet. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
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