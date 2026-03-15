Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

Zwischen dem 14.03.2026, 17:00 Uhr und 22:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines freistehenden Einfamilienhauses in der Winzermarkstraße auf. Im Haus wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)

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