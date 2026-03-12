Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Frontalzusammenstoß zweier Pkw- zwei Personen werden verletzt.

Hattingen (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW kam es am 12. März, gegen 06:50 Uhr auf der Isenbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 40-jährige aus Hattingen mit seinem PKW der Marke Nissan in Fahrtrichtung Hattingen-Niederwenigern unterwegs. Er geriet in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem PKW Kia einer 64-jährigen aus Hattingen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Warum der 40-jährige in den Gegenverkehr geriet, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

