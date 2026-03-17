Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Sattelzugmaschine verliert Auflieger_ Polizei ermittelt

Hattingen (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es zwischen dem 15. März, 22:00 Uhr und dem 16. März, gegen 5:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde in diesem Zeitraum die Kupplung zwischen einer Sattelzugmaschine und dem Auflieger gelöst. Das Gespann stand auf einem Parkplatz im Industriegelände Am Walzwerk geparkt. Zu diesem Zeitpunkt soll die Kupplung fest eingerastet gewesen sein. Als der Fahrer am Morgen seine Tour startete, rutschte der Auflieger von der Kupplung der Sattelzugmaschine. Dieses geschah direkt bei einer Kurvenfahrt auf dem Parkplatz. An der Sattelzugmaschine und einem Auflieger entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662100.

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