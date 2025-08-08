Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Lohn auf 16 Kollegen verteilt: Zoll aus Furth im Wald deckt massives Lohnsplitting bei Sicherheitsunternehmen auf

Regensburg (ots)

Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg brachten ans Licht, dass ein in der südlichen Oberpfalz ansässiges Sicherheitsunternehmen im Zeitraum von 2016 bis 2021 systematisch sogenanntes Lohnsplitting betrieb.

Dabei wurde der Lohn einer Person auf mehrere andere Mitarbeitende aufgeteilt, um den Eindruck zu erwecken, dass jede einzelne Person nur geringfügig beschäftigt sei. So wurde die damals gültige 450-Euro-Grenze offiziell nicht überschritten - mit dem Ziel, Sozialversicherungsbeiträge zu umgehen.

Besonders auffällig war der Fall einer Arbeitnehmerin, deren Überstundenvergütungen zwischen 2018 und 2019 über 16 verschiedene Kolleginnen und Kollegen abgerechnet wurden. In einem Monat erhielt sie ihren Lohn sogar gleichzeitig von vier verschiedenen Personen - ein klares Indiz für das gezielte Umgehen gesetzlicher Vorgaben. Nach Abschluss der Ermittlungen des Zolls erhob die Staatsanwaltschaft Regensburg Anklage gegen die Arbeitnehmerin wegen Beihilfe zum Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt beim Amtsgericht Regensburg.

Das bedeutet: Es wurden bewusst keine oder zu geringe Sozialversicherungsbeiträge gezahlt - etwa für die Renten-, Kranken- oder Arbeitslosenversicherung - obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Angeklagte legte zu Beginn der Hauptverhandlung ein umfassendes Geständnis ab, wodurch eine aufwendige Beweisaufnahme vermieden werden konnte. Das Amtsgericht Regensburg verurteilte sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro.

"Der vorliegende Fall zeigt, wie gezielt einzelne Unternehmen versuchen, sich ihrer sozialen Verantwortung zu entziehen. Lohnsplitting ist kein Kavaliersdelikt - es schadet dem Sozialstaat und dem fairen Wettbewerb," erklärt Leitender Regierungsdirektor Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell