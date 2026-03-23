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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Unfall unter Alkoholeinfluss_ Wert zeigt über 1,6 Promille

Ennepetal (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol verursachte ein 36-jähriger aus Hagen mit seinem PKW der Marke VW am 21. März, gegen 18:00 Uhr auf der Kölner Straße einen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam er nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen einen wartenden PKW einer 38-jährigen aus Ennepetal. Diese stand mit ihrem Ford an einer rotzeigenden Ampel. Nach der Kollision entfernte sich der Hagener zuerst von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Er kehrte nach kurzer Zeit aber zur Unfallstelle zurück. Warum er sich erst entfernte ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Hagener unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Test zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Ein Strafverfahren u.a. wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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