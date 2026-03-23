Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Schwere Unfall im Wodantal_ Krad kracht in Pkw

Hattingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Paasstraße in Hattingen (Wodantal) kam es am 22. März, gegen 16:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 59-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad der Marke Honda in Fahrtrichtung Sprockhövel unterwegs. Vom Parkplatz Heierbergsbach beabsichtigte eine 68-jährige aus Bochum mit ihrem PKW Audi in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Hattingen einzufahren. Dabei übersah sie den Motorradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen Motorrad und PKW. Der Bochumer wurde über das Fahrzeug geschleudert und stürzte zu Boden. Er verletzte sich schwer und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell