Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Balkontür aufgebrochen und Schmuck entwendet

Schwelm (ots)

Am 20.03.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in der Straßburger Straße in Schwelm zu einem Einbruch. Der Täter brach die Balkontür einer Wohnung auf, durchwühlte die Schränke und entwendete Schmuck. Die Höhe der Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei Hinweise geben können, wenden Sie sich an die Polizei Ennepetal unter 0233391662100. (ASC)

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