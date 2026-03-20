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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sinnerhoop/Asker Straße/Neue Straße - eine Person leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Ein 29-jähriger Gevelsberger ist am 19.03.2026 gegen 11 Uhr auf der Asker Straße in Gevelsberg unterwegs gewesen. An der Kreuzung Sinnerhoop und Neue Straße befuhr er mit seinem grauen Seat trotz rot zeigender Ampel den Kreuzungsbereich. Dabei stieß er mit dem grauen Peugeot einer 52-jährigen Hagenerin zusammen, die den Kreuzungsbereich aus Richtung Neue Straße passieren wollte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 29-Jährige leicht und wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Die Hagenerin blieb unverletzt. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit gewesen und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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