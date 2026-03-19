Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Öffentlichkeitsfahndung_ EC-Karte nach Diebstahl eingesetzt

Wetter (ots)

Der unbekannte Tatverdächtige nutzte am 23.07.2024, gegen 11:20 Uhr, die zuvor gestohlene Karte der Geschädigten, um an einem Geldausgabeautomaten rechtswidrige Verfügungen von ihrem Bankkonto zu tätigen.

Die EC-Karte wurde kurz vorher bei einem Diebstahl (Geldbörse) in einem Lebensmittelgeschäft in Witten gestohlen.

Insgesamt entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer hat die Person auf dem Foto gesehen oder kann Angaben zu ihr machen? Ein Bild befindet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/198354

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