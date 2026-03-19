Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger_ Fußgängerin verletzt

Hattingen (ots)

Verletzt wurde eine 36-jährige Hattingerin bei einem Verkehrsunfall auf der Langenberger Str. Nach ersten Erkenntnissen war ein 84-jähriger Hattinger am 18.03.2026, gegen 14:50 Uhr mit seinem Pkw der Marke BMW auf der Langerberger Straße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg übersah er die Hattingerin, welche die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Die Hattingerin rutschte über die Motorhaube und wurde dabei leicht verletzt. Sie suchte zur weiteren Behandlung einen Arzt auf.

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