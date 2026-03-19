Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach Raubdelikt_ Wer kann sich an einen Geländewagen erinnern?

Sprockhövel (ots)

Der Ursprungssachverhalt zum Raubdelikt in Sprockhövel ist unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6238062 zu finden.

Wer hat am Tattag des 17.03.2026 oder auch Tage zuvor einen verdächtigen Geländewagen gesehen, der sich im Bereich des Clubs an der Wittener Straße aufgehalten hat. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass so ein Fahrzeug als Tatfahrzeug eingesetzt wurde, bzw. sich auf im Vorfeld an der Örtlichkeit aufgehalten haben könnte. Daher sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200.

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