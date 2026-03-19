PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach Raubdelikt_ Wer kann sich an einen Geländewagen erinnern?

Sprockhövel (ots)

Der Ursprungssachverhalt zum Raubdelikt in Sprockhövel ist unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6238062 zu finden.

Wer hat am Tattag des 17.03.2026 oder auch Tage zuvor einen verdächtigen Geländewagen gesehen, der sich im Bereich des Clubs an der Wittener Straße aufgehalten hat. Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass so ein Fahrzeug als Tatfahrzeug eingesetzt wurde, bzw. sich auf im Vorfeld an der Örtlichkeit aufgehalten haben könnte. Daher sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0232491662200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 14:43

    POL-EN: Hattingen: Sattelzugmaschine verliert Auflieger_ Polizei ermittelt

    Hattingen (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es zwischen dem 15. März, 22:00 Uhr und dem 16. März, gegen 5:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde in diesem Zeitraum die Kupplung zwischen einer Sattelzugmaschine und dem Auflieger gelöst. Das Gespann stand auf einem Parkplatz im Industriegelände Am Walzwerk geparkt. Zu diesem ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:19

    POL-EN: Schwelm: Pkw kracht in zwei geparkte Fahrzeuge_ eine Person wird verletzt

    Schwelm (ots) - Verletzt wurden am 15. März gegen 2:45 Uhr zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße. Nach ersten Erkenntnissen war ein 59-jähriger aus Ennepetal mit seinem PKW auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen einen geparkten PKW der Marke VW. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren