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POL-EN: Hattingen: Portemonnaie gestohlen - EC-Karte nach Taschendiebstahl benutzt
Hattingen (ots)
In einem Einkaufsladen in Hattingen ist am 07.11.2025 einer 83-jährigen Hattingerin ihre Geldbörse entwendet worden. Anschließend wurde die EC-Karte, die sich in der Geldbörse befand, verwendet, um unberechtigt Bargeld abzuheben.
Wer hat die Person auf dem Foto gesehen oder kann Angaben zu ihr machen? Ein Bild befindet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/198275
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