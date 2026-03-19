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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Portemonnaie gestohlen - EC-Karte nach Taschendiebstahl benutzt

Hattingen (ots)

In einem Einkaufsladen in Hattingen ist am 07.11.2025 einer 83-jährigen Hattingerin ihre Geldbörse entwendet worden. Anschließend wurde die EC-Karte, die sich in der Geldbörse befand, verwendet, um unberechtigt Bargeld abzuheben.

Wer hat die Person auf dem Foto gesehen oder kann Angaben zu ihr machen? Ein Bild befindet sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/198275

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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